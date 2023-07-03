«نورلاند» يُعرب عن سعادته بما أثارته تصريحاته الأخيرة حول النفط

أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن سعادته بما أثارته تصريحاته الأخيرة حول النفط الليبي من نقاشات مفيدة بين القادة الليبيين.



وقال نورلاند في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في ليبيا: “مسألة كيفية توزيع إيرادات نفط ليبيا المهمة هي إحدى المسائل المتسببة في الصراع في ليبيا، وبالتالي يسعدني أن تعليقاتي الأخيرة قد أثارت نقاشا بمثل هذه الفائدة بين القادة الليبيين”.

وجدد نورلاند مواصلة الولايات المتحدة دعمها لجهود المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية وغيرهم لوضع آلية شفافة وقابلة للمساءلة للتصرف في الإيرادات.

وأضاف المبعوث الأمريكي: “كنا ولا نزال دائما نؤمن ونصرح بأن الليبيين وحدهم القادرون على تقرير هذا الموضوع وأنه لا ينبغي لأي جهات أجنبية السيطرة عليه، ولقد لاحظنا تقدما حقيقيا حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة بين المؤسسات ذات الصلة ونحن نشجع القادة على التوصل إلى اتفاق، وهذه فرصة لبناء الثقة ومعالجة المخاوف المهمة والمشروعة بشأن الفساد وضمان أن الإيرادات الضخمة التي تتراكم من إنتاج ليبيا المستمر للنفط تعود بالفائدة على كل الليبيين”.

كما رحب نورلاند بفرصة تبادل وجهات النظر مع القادة الليبيين حول هذا الجانب المهم من مستقبل ليبيا، حسب وصفه.