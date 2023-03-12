«نورلاند» يُناقش دعم دول الجوار لاستقرار ليبيا

أجرى المبعوث الامريكي الخاص إلى ليبيا السفير نورلاند، مشاورات وصفها بالقيّمة للغاية في الجزائر، اليوم الأحد، حول كيف يمكن لجيران ليبيا دعم العملية السياسية لصالح ليبيا والمنطقة.



ونقلت السفارة الأمريكية لدى الجزائر في تغريدة عبر تويتر عن نورلاند قوله: “بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الممثل الخاص للأمين العام باتيلي ناقشنا رؤيته حول عملية تشمل الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية الرئيسية والمجتمع المدني والتي تعتمد على التقدم المحرز في المفاوضات حتى الآن.

وأضاف نورلاند: “مع الاعتراف بالحاجة إلى إنشاء تحفيز جديد لتنظيم الانتخابات وإيجاد حل سياسي دائم.. إنني أتطلع إلى استمرار المشاورات مع الجزائر بشأن هذا الموضوع محل الاهتمام المشترك”.

وفي ذات السياق، ناقش نورلاند مع السفير الليبي لدى الجزائر صالح همة، دور الجزائر في دعم الاستقرار في ليبيا.