«نورلاند» يُواصل مشاوراته حول إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة

يواصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، لقاءاته ومشاوراته مع الأطراف السياسية الليبية حول سُبل إجراء الانتخابات المرتقبة وتشكيل حكومة موحدة.

وفي هذا الصدد، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأربعاء، بمقر المجلس في طرابلس، مع المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية فى ليبيا جيرمي برنت.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فقد تمحور اللقاء حول آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وأكد نورلاند دعمه لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي والتي تهدف لإنجاح العملية الانتخابية، وتحقيق الاستقرار في كافة أنحاء ليبيا، معرباً عن تقديره لدور المنفي في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وجهوده لإنهاء كافة المراحل الانتقالية عبر انتخابات حرة ونزيهة.

بدوره أكد المنفي أن موقفه ثابت تجاه القضية الليبية، وأن مبادرة مبعوث الأمين العام إلى ليبيا سوف تُسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي وتفضي إلى انتخابات شفافة مبنية على أسس متينة وثابتة، وترضى بنتائجها كل الأطراف.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: "كان لنا أنا والقائم بالأعمال برنت اجتماعًا جيدًا مع رئيس المجلس الرئاسي المنفي. عبرنا عن تقدير الولايات المتحدة لدعم المجلس الرئاسي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لجمع الأطراف المؤسسية في #ليبيا في مفاوضات غاية في الأهمية لحل المسائل السياسية التي… pic.twitter.com/Z2DtDWGN4U — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) December 20, 2023

وفي ذات السياق أيضاً، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، الأربعاء، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في مقر المجلس بطرابلس.

وتمحور اللقاء حول آخر المستجدات السياسية في المنطقة، إضافة إلى النقاش حول المشهد السياسي الليبي ومقترح المبعوث الأممي عبدالله باتيلي.

وأكد تكالة على أن المجلس الأعلى للدولة مستعد للدخول في جلسات الحوار المزمع عقدها بإشراف الأمم المتحدة دون قيود أو شروط مسبقة، منوهاً إلى أن المجلس يغلب المصلحة العامة ومصلحة الوطن فوق أي مصالح فردية.

بدوره أوضح المبعوث الأمريكي أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة التي ترمي إلى تحقيق استقرار ليبيا وازدهارها، وهو ما ينعكس بالضرورة على أمن المنطقة واستقرارها.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: "كان لنا أنا والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية برنت لقاء جيد اليوم في #طرابلس مع رئيس المجلس الأعلى للدولة تكالة. شددنا على الدور الحيوي للمجلس الأعلى للدولة في دعم التقدم نحو انتخابات وطنية ناجحة وعلى أهمية مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء في… pic.twitter.com/AjiNVCpQdT — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) December 20, 2023