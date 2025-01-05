«نوري المالكي» يكشف عن مخطط لتقسيم المنطقة

حذر زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق، نوري المالكي، من “مخطط صهيوني” يسعى لتقسيم المنطقة وإضعافها.



وأوضح أن “هذا المخطط الذي كتب في عام 1967 و1982، يهدف لتقسيم الدول المحيطة بالكيان الصهيوني إلى دويلات ضعيفة، وغير قادرة على مواجهة هذا التهديد”.

وأكد المالكي، أن “العدو يحاول تحريض الشعوب لإحداث تخريب وتغيير الأوضاع”، مشددا على أن “هذه المحاولات ستفشل بفضل تضافر جهود الدول لحماية المنطقة”.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية “واع”، أشار المالكي، إلى أن “التحديات باتت أكبر، فبعدما كان التركيز على دعم غزة وجنوب لبنان، أصبح الحفاظ على استقرار المنطقة بأكملها ضرورة، خاصة بعد تداعيات سقوط سوريا”.