نور الدين القليب يعتذر لجماهير الأهلي طرابلس بعد تصرّفه في المباراة الأخيرة

قدّم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طرابلس نور الدين القليب، اعتذارًا رسميًا إلى الجهازين الفني والإداري، وزملائه اللاعبين، وجماهير النادي، وذلك على خلفية تصرّف غير مقصود صدر منه خلال المباراة الأخيرة للفريق، مؤكّدًا تحمّله الكامل لما حدث، وتقبّله للعقوبة الصادرة بحقه.

وقال القليب في بيان نُشر عبر حساباته الرسمية: “أتقدّم بالاعتذار الصادق إلى الجهازين الفني والإداري، وإلى زملائي اللاعبين، وجماهير نادينا الوفيّة، عمّا بدر مني من تصرّف غير مقصود خلال المباراة الماضية. ما حدث كان نتيجة لحظة انفعال، سبّبتها تراكمات مررت بها منذ انطلاق الموسم وحتى هذه المرحلة.”

وأضاف: “أؤكد أن ما صدر لم يكن موجّهًا ضد أي شخص داخل الفريق، سواء في الطاقم الفني أو الإداري، وهو ما لم يصدر مني طيلة المواسم الأربعة التي قضيتها في نادي الأهلي، والتي أفتخر خلالها بسلوكي داخل وخارج الملعب.”

وشدّد القليب على تحمّله المسؤولية الكاملة، حيث قال: “أتحمّل كامل المسؤولية عمّا حدث، وأتقبّل العقوبة الصادرة بحقي بكل احترام. وسأواصل العمل والاجتهاد لخدمة الفريق، وإسعاد جماهير الأهلي كما عهدتموني دائمًا.”

ويُعد نور الدين القليب أحد أبرز عناصر الفريق في السنوات الأخيرة، حيث قدّم مستويات مميزة وساهم في عدد من الانتصارات الحاسمة، ويحظى بتقدير واسع داخل أروقة النادي وبين الجماهير، التي عبّرت في وقت سابق عن دعمها الكامل له.

ويأمل القليب أن تكون هذه الحادثة محطة لمراجعة الذات والعودة بشكل أقوى فيما تبقّى من الموسم، خاصة في ظل المنافسات الحاسمة التي تنتظر الأهلي في مختلف البطولات