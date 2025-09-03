نور الرياض 2025.. أكثر من 60 عملاً فنياً ضوئياً يضيء العاصمة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن انطلاق النسخة الخامسة من احتفال نور الرياض، أحد أكبر برامج الفنون العامة في العالم، والذي يُقام ضمن برنامج الرياض آرت.

ويُرتقب أن يستمر الاحتفال من 20 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025، بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين السعوديين والدوليين، بهدف تحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح ينبض بالحياة ويعيد تشكيل ملامح المدينة عبر أعمال ضوئية مبتكرة.

ويعكس شعار النسخة الخامسة، “في لَمح البصر”، التحوّل السريع الذي تشهده الرياض في جميع المجالات، ويجسد هويتها المتجددة من خلال الربط البصري بين مركزها التاريخي وبنيتها التحتية الحديثة، ومنها مشروع قطار الرياض الذي أسهم في تحسين جودة الحياة وتيسير سبل التنقل الآمنة والمريحة لسكان العاصمة وزوارها.

وقال بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة وعضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج الرياض آرت: “شعار الاحتفال لهذا العام يعكس ديناميكية التحوّل التي تشهدها مدينة الرياض، ويُجسّد لحظة فارقة في مسيرتها التنموية الشاملة”.

وأضاف أن الاحتفال يعبر عن التزام برنامج الرياض آرت بتعزيز دور الفن العام كركيزة ثقافية تسهم في ترسيخ التبادل الحضاري، وإثراء التجربة اليومية للسكان والزوار، وتعزيز حضور الرياض كعاصمة إبداعية عالمياً.

ويُعد احتفال نور الرياض جزءاً من مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها الملك سلمان بن عبدالعزيز في مارس 2019، بإشراف مباشر من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ويهدف البرنامج إلى تحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة، ويواكب أهداف رؤية السعودية 2030 في تعزيز الثقافة والفنون وتحسين جودة الحياة.

وساهم برنامج الرياض آرت منذ انطلاقه في تنفيذ أكثر من 550 عملاً فنياً شارك فيها أكثر من 500 فنان سعودي ودولي، واستقطب أكثر من 9.6 مليون زائر ومشاهد، من خلال مختلف المشاريع الثقافية، وعلى رأسها احتفال نور الرياض.

وتشهد النسخة الخامسة توسعاً في رؤيتها الفنية وتكاملاً في برنامجها، عبر تقديم تجارب تستهدف جمهوراً متنوع الاهتمامات، وخلق لحظات فنية تُبرز طبيعة الرياض وتحولها.

ويضم الاحتفال أكثر من 60 عملاً فنياً ضوئياً ضخماً موزعة على مواقع حضرية وثقافية مختلفة في العاصمة، ما يعزز من مكانة الرياض كمنصة دولية رائدة للفن العام المعاصر ويترجم التحول الحضري والفني للمدينة إلى تجربة بصرية متكاملة.