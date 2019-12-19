نوع جديد من السجائر قد تساعد في تخفيف الأعراض الإدمانية للتدخين

يذكر أن النيكوتين الذي يظهر بشكل طبيعي في نبات التبغ، يعد المادة الكيميائية الإدمانية التي تجعل من الصعب الإقلاع عن السجائر والمنتجات الأخرى المشابهة.

وكانت جهود مشابهة لبيع منتجات بنسبة نيكوتين منخفضة، لم تتمخض عن نتائج ذات جدوى.

وشدد المسؤولون على أن قرارهم لا يعني أن المنتجات الجديدة أكثر أمانا مقارنة بالسجائر المعتادة.

ونوهت إدارة الغذاء والدواء إلى أنه ليس من منتج آمن طالما احتوى على التبغ.

وتسبب السجائر مشاكل صحية عديدة، بينها السرطان وأمراض الرئة والسكتة الدماغية وعددا آخر من الأمراض القاتلة.