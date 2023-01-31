«نوفا»: احتجاز 3 تونيسيين على خلفية شبهات إرهابية ونشاط تهريب مهاجرين

ذكرت وكالة «نوفا»ا للأنباء، بأن السلطات الإيطالية اتخذت قرارا بحبس احتياطي ضد تونسيين بينما وضعت تونسي ثالث تحت الإقامة الجبرية وتجري حاليا عمليات تفتيش ضد عدد من عناصر المنظمة.

وأضحت نوفا بأن العملية الجارية ترتبط بالتحقيقات الخاصة بالهجوم الإرهابي الذي وقع في 19 ديسمبر 2016 في برلين على يد التونسي أنيس العمري.

ويتهم الأشخاص الخاضعين للتدابير الاحترازية بتشكيل تنظيم إجرامي يدير نزول مهاجرين غير نظاميين على سواحل جزيرة صقلية وافدين خاصة من شمال إفريقيا، ويتكفل بالدعم اللوجستي والحصول على الوثائق اللازمة لتسهيل نقلهم في جميع أنحاء منطقة شنغن.

ويجري التحقيق مع التونسيين الثلاث المستفيدين من التدبير الاحترازي بشأن تحركات مالية مشبوهة من المحتمل أن تكون مرتبطة بأنشطة إرهابية.