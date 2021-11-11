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انتخابات ليبيا

نوفا الإيطالية: الدبيبة يناقش مع نظيره الإيطالي مسار الانتخابات

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 19:57 نُشر: الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 19:57
ليبيا
نوفا الإيطالية: الدبيبة يناقش مع نظيره الإيطالي مسار الانتخابات
أرشيفية
عبدالحميد الدبيبة يبحث مع رئيس الحكومة الإيطالية مسار الانتخابات في ليبيا

أفادت مصادر دبلوماسية، لوكالة نوفا الإيطالية، أن محادثات هاتفية أجريت رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي بين دراجي ونظيره الليبي عبدالحميد الدبيبة، تناولت مسار الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

ووفقا لما نقلته الوكالة الإيطالية، فإنّ الدبيبة أعرب عن حيرته بشأن الإطار الانتخابي الذي أعلنه المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا.

وبحسب خارطة الطريق التي أعلنتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن الجولة أولى للانتخابات الرئاسية ستجرى في 24 ديسمبر، وجولة ثانية ستجرى بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، في 20 فبراير.

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