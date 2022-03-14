نوفا الإيطالية: تأجيل اللقاء بين «باشاغا» و «الدبيبة» في تركيا إلى الأسبوع المقبل

قالت مصادر لوكالة نوفا الإيطالية إنّ اللقاء المرتقب بين رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في تركيا تأجل إلى الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر أنّ تأجيل اللقاء يعود لسببين الأول هو معارضة بعض الدول الإقليمية الفاعلة منها مصر والسعودية، حيث يعتبران مجلس النّواب هو السلطة التشريعية والوحيدة في البلاد ودعم باشاغا بشكل أساسي.

وبحسب المصادر لوكالة نوفا فإنّ السبب الثاني يعود إلى أنّ الدبيبة كان سيرفض أي خيار لتقاسم السطلة مع باشاغا وفق ما سرب مؤخرا.

وكانت وسائل إعلام محلية تداولت السبت الماضي أنّ لقاءا مرتقبا يضم فتحي باشاغا مع عبدالحميد الدبيبة في تركيا؛ لبحث عملية التسليم والاستلام في تركيا.