«نوفا» الخبر السار لإيطاليا.. إعادة فتح آبار النفط في ليبيا

قالت وكالة نوفا الإيطالية إن إعادة فتح آبار النفط في ليبيا يعد خبرا ساراً لإيطاليا لكونها المشتري الرئيسي للنفط الخام لليبي.

وبينتّ نوفا في تقرير لها أن انخفاض تكلفة العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، معيار النفط الأمريكي، بنسبة 1.5 في المائة صباح اليوم يمكن أن تخفض العتبة النفسية البالغة 100 دولار للبرميل، واصفة إياه بالأمر الذي ليس بالعارض، فتاريخياً، كان للنفط الليبي الخفيف، بفضل نقاوته العالية ومحتواه المنخفض من الكبريت، تأثير قوي على الأسعار العالمية.

وأشارت نوفا أن استئناف إنتاج النفط في النظام السابق لمعمر القذافي كان هدفًا محددًا للبيت الأبيض، مشيرا إلى أن “النفط الخام الليبي يؤثر على تشكيل سعر البرميل أكثر من وزنه الحقيقي. لهذا السبب يجب أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، وهو ما يريد الرئيس جو بايدن تجنب هزيمة ساحقة في الانتخابات النصفية”

وكرر الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه طلب زيادة الإنتاج في جولته الأخيرة بالشرق الأوسط، حيث التقى بقادة السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعمان وقطر ومصر والأردن والعراق.