نوفا: «الدبيبة» قد يتوجّه قريبا إلى نيويورك للقاء «غوتيرش» لطلب دعم خطّته

أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد يتوجه قريباً إلى نيويورك للقاء الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطّلعة، أنّ الاتفاقات الأولية جارية للسماح بالزيارة، مضيفة أنّ زيارة الدبيبة لنيويورك تهدف إلى دعم خطته لإعادة خطتِه المعلَنةِ إعادة الأمانةَ إلى الشعب بالسماح بإجراء الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل، والحصول على موافقة ودعم الأمين العام للأمم المتحدة.

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، قالت إن الشعب الليبي يريد إجراء انتخابات ومن واجب الجميع ضمان حصول 2.8 مليون ليبي على حق التصويت على فرصة للمشاركة في عملية ديمقراطية شفافة وواضحة.

يشار إلى أن الدبيبة، قام بزيارة إلى مدينة نيويورك الأمريكية، يوليو الماضي، لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبي، وقال الدبيبة إننا أكدنا خلال وجودنا في المجلس أننا نمثل أنفسنا دون وصاية من أحد حسب قوله.