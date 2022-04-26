نوفا: «الدبيبة» يزور تونس الليلة على رأس وفد كبير

كشف وكالة نوفا الإيطالية عن إجراء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تونس.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصادر ليبية، أنّ الدبيبة سوف يزور تونس على رأس وفد يشمل رئيس الأركان العامة محمد حداد، ورئيس المخابرات ورئيس خدمة الأمن الداخلي، وقائد قوات مكافحة الإرهاب، في ثاني زيارة خارجية للدبيبة خلال أيام قليلة، حيث زار الجزائر الأسبوع الماضي.

وتقول الوكالة أنّ الدبيبة يحاول إحياء قيادته عقب تكليف مجلس النواب لفتحى باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة، بديلة عن حكومة الدبيبة.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي موجود في تونس، في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية إنّ تونس مثل الجزائر، تقف الآن إلى جانب الدبيبة.