نوفا: المبعوث الأممي القادم في ليبيا سيكون إفريقياً

قالت مصادر غربية مطلعة على الملف الليبي، موجودة في تونس، إنّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سوف يكون أفريقياً.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن المصادر أنه إذا لم يحدث شيء في غضون ثلاثة أشهر، وهو أمر ممكن، فسنذهب إلى تأجيل فني جديد قصير الأجل أو إلى حل البعثة.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد جدد بالإجماع تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى، حتى 31 يوليو.

ودعا المجلس في القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين ممثل جديد على وجه السرعة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.