نوفا: النّواب والأعلى للدولة سيجتمعون الإثنين المُقبل في مصر

كشفت وكالة نوفا الإيطالية أن اللجنة المشتركة لمجلسا النواب والأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية سيعقدون اجتماعهم الأول الاثنين المقبل في القاهرة أو الغردقة.

وذكرت مصادر مطلعة لنوفا أنّه من المقرر أن يُعقد الاجتماع في مصر برئاسة مشتركة للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز التي قالت إنها متفائلة بإمكانية إجراء حوار بين مجلسا النواب والأعلى للدولة لإجراء انتخابات في العام الجاري.

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية ذكرت وليامز أن العملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة والتي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ لتغيير الدستور والسماح بالانتخابات جاءت من التعديل الدستوري الثاني عشر.