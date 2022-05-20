نوفا تستصعب وصول النّواب والدّولة في اجتماعات القاهرة إلى اتفاق

قالت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء إنّه لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في مشاورات القاهرة الدستورية.

ونقلت نوفا عن مصادر ليبية، أنّ السيناريو الأكثر احتمالاً هو أنّ يتفق الوفدان على المبادئ الأساسية ثم يحصلان على الضوء الأخضر من برلمانيهما، مما يطيل الوقت ويقوض عملية بناء الثقة.

وتابعت المصادر أنّه في حالة استطاعت ويليامز إيجاد توافق أيضا على قانون الانتخابات، ولا سيما بشأن معايير الأهلية لرئيس الجمهورية المقبل، فإنه يمكن إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام، ولكن الوقت ينفد؛ حيث من المقرر أنّ تنتهي “خارطة الطريق” في 22 يونيو المقبل.

ونبهت المصادر إلى أنّ الموعد نهائي دقيق ولكنه سياسي وليس قانونيا، وربما لن يحدث شيء مهم في الأسابيع القليلة المقبلة، وكذلك في 22 يونيو، مضيفة أنّ تحريك الأمور يتطلب معجزة، بحسب المصادر.

وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، قالت عبر تغريدة لها، أنّ المشاورات الأخيرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة اتسمت بروح التعاون والسعي إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن