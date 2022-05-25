نوفا: عقب إنذار تلقاه.. «الدبيبة» يعقد اجتماعا عسكريا في طريق السكة

كشفت وكالة نوفا الإيطالية أنّ رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، عقد اجتماع عسكري مع قادة الجماعات المسلحة بطرابلس، والمنطقة الغربية وذلك في مقر رئاسة الوزراء في طريق السكة.

وقال مصدر حكومي، لـ “نوفا”، إنّ من بين القادة العسكريين الذين التقاهم الدبيبة هو محمد الحسن قائد الكتيبة 166، وآمر قوة الاحتياط في جهاز مكافحة الإرهاب مختار الجحاوي.

وبحسب الوكالة الإيطالية، يأتي الاجتماع في الوقت الذي تتداول فيه المعلومات حول إنذار مزعوم أطلقته مجموعات مسلحة إلى رئيس الوزراء الدبيبة لتسليم السلطة بحلول 26 مايو الجاري.

وذكرت وكالة نوفا أنّ الإنذار أطلقه بالفعل مدير المخابرات العسكرية السابق اللواء أسامة الجويلي، الذي أقاله الدبيبة بعد محاولة رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا الدخول إلى طرابلس.