نوفا: قادة عسكريون عن الشرق والغرب قد يجتمعون في المغرب الأيام المُقبلة

كشف وكالة نوفا الإيطالية أنّ القادة العسكريين في المنطقتين الغربية والشرقية قد يلتقون في المغرب الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الوكالة أنّه على الطاولة واحدة سيجلس قادة عسكريون ممثلون عن حفتر من جهة، ومن جهة أخرى قادة ممثلون عن المنطقة الغربية من بينها طرابلس، ومصراتة والزاوية.

وتابعت الوكالة أنّ هؤلاء هم نفس الشخصيات الذين شاركوا في الاجتماع غير الرسمي الذي عقد يومي 13 و 14 مايو في مدينة مونترو السويسرية، بتنظيم مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف، ونفس المنظمة التي فضلت الاتفاقية على خارطة الطريق التي أقرها منتدى الحوار السياسي الليبي والتي من المقرر أن تنتهي في يونيو.

وكان قد تم اقتراح إيطاليا بشأن مكان الاجتماع، ولا سيما فندق كافاليري هيلتون في روما، ولكن تقرر اختيار المغرب لتجنب أي مشاكل تتعلق بتأشيرات دخول بعض المشاركين.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع الثنائي بعد محادثات اللجنة الليبية المشتركة للمصادقة على القاعدة الدستورية الليبية التي بدأت أمس 15 مايو في القاهرة بمصر.

وأضافت نوفا أن الأطراف التي حضرت اجتماعات سويسرا رفضت العودة إلى الحرب وتقسيم المؤسسات، في إشارة تشجيع قوية للنواب وأعضاء مجالس الدولة المنخرطين في محادثات في مصر للتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن على اتفاق دستوري متوازن يراعي اهتمامات جميع الأطراف .