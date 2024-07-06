نوفا: ليبيا الأولى في عدد المهاجرين القاصدين إيطاليا

أعلنت وكالة «نوفا» الإيطالية أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى في عدد المهاجرين القاصدين إيطاليا منذ بداية العام الجاري؛ بينما جاءت تونس في المرتبة الثانية في عدد المهاجرين بواقع 10 آلاف و 247 مهاجرا غير شرعي.

وقالت الوكالة، في تقرير نشرته علي موقعها الإلكتروني ، أن ما يقارب 14 ألفا و755 مهاجرا غير شرعي وصلوا الشواطئ الإيطالية من ليبيا خلال النصف الأول من عام 2024.

وأكدت أن عمليات المغادرة من الساحل الليبي شملت بشكل شبه حصري إقليم طرابلس، المنطقة الغربية من البلاد، بينما غادر 583 مهاجرا وصلوا إلى إيطاليا من برقة.

والعكس تماماً مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، عندما غادر، بشكل مفاجئ، عدد أكبر من المهاجرين غير الشرعيين من الجزء الشرقي من البلاد مقارنة بالمهاجرين من السواحل الغربية.