نوفمبر يبدأ بانخفاض البنزين في 3 دول عربية

تستعد ثلاث دول عربية، هي قطر والإمارات والأردن، لإعلان تخفيضات على أسعار البنزين خلال ساعات، تزامناً مع التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية خلال أكتوبر الجاري.

وتشير بيانات منصة “الطاقة” إلى انخفاض سعر خام برنت إلى أقل من 65 دولاراً للبرميل، بتراجع نسبته حوالي 3.5%.

قطر

من المتوقع أن تخفض قطر أسعار البنزين بعد الارتفاع الذي شهدته في أكتوبر. ويبلغ حالياً سعر لتر بنزين 95 نحو 2.05 ريالا قطرياً، وسعر بنزين 91 نحو ريالين.

وتعتمد شركة “قطر للطاقة” في تحديد الأسعار على حركة النفط عالمياً، مع سياسة تعديل محدودة لضمان استقرار السوق المحلي.

الإمارات العربية المتحدة

وفي الإمارات، تستعد الدولة لتخفيض أسعار البنزين لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، بعد زيادة طفيفة في أكتوبر بنسبة 7 إلى 8 فلوس.

وتبلغ الأسعار حالياً لبنزين 98 نحو 2.77 درهما إماراتياً، ولبنزين 95 نحو 2.66 درهماً، وسط توقعات بأن تخفيضات نوفمبر ستكون طفيفة لكنها ملموسة للمستهلكين.

الأردن

أما في الأردن، فمن المرجح أن تعلن لجنة تسعير المشتقات النفطية عن خفض الأسعار بعد مراجعتها الشهرية.

ويبلغ سعر لتر بنزين أوكتان 90 حالياً 855 فلساً، وأوكتان 95 نحو 1080 فلساً، ما يعني أن التراجع المرتقب سيخفف الضغط على ميزانيات المواطنين في ظل الارتفاعات الأخيرة.

وتشير تحليلات منصة “الطاقة” إلى أن الانخفاض الشهري لأسعار البنزين العالمية، الذي تراوح بين 1.5% و4% خلال أكتوبر، سيكون المحرك الأساسي لهذه التخفيضات، مما يعكس ارتباط الأسواق المحلية بحركة النفط العالمية، ويتيح للمستهلكين فرصة للتخفيف من أعباء الوقود مع بداية نوفمبر.