«نولارند»: يجب إيجاد خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند إنّ بلادهم إلى الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في دعوة جميع الأطراف في ليبيا إلى الانخراط في الحوار، والعمل بحسن نية على خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة

وأوضح نورلاند أنّه من جديد على هذا الهدف في مكالمتي بداية سبتمبر الجاري مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الش اتفق معه فيها على أنّه من الضروري إجراء الانتخابات دون تأخير.

وتابع نورلاند أنّ نائب مساعد وزير الخارجية لشمال إفريقيا جوشوا هاريس رافقه إلى برلين في 8 و 9 سبتمبر الجاري، لإجراء محادثات مع الشركاء الدوليين حول الجهود المشتركة لدعم السلام والاستقرار في ليبيا.