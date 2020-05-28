نورلاند: نُشارك الليبيين رغبتهم في إنهاء الهجوم على طرابلس

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رغبة الليبين بالمنطقة الغربية في رؤية نهاية لعدوان حفتر على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في محادثة هاتفية أجراها السفير، مع عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني لمناقشة التطورات الجارية في ليبيا.

وأكد عميد البلدية على رغبة الليبيين في المنطقة الغربية في أن يروا نهاية للهجوم على طرابلس.

من جانبه كد السفير أنّ الولايات المتحدة تشارك هذا الهدف وتعتقد أنّ العملية السياسية الشاملة فقط هي التي يُمكن أن تُحقق السلام والاستقرار في ليبيا.

ونقلت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على فيسبوك عن السفير قوله، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على استعداد للعمل مع رئيس البلدية لمعالجة التحديات التي تواجهها البلدية.