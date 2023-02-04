نوّاب يُعربون عن رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، السبت، في العاصمة طرابلس، بمجموعة من أعضاء مجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب.

وبحسب ما ذكر المبعوث الأممي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، فإن اللقاء يأتي في إطار مشاوراته المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين.

وأطلع النواب خلال اللقاء، المبعوث الأممي على وجهات نظرهم بشأن الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وأعربوا عن بواعث قلقهم العميق بشأن استمرار الجمود السياسي وانعكاساته على أمن واستقرار ووحدة ليبيا.

كما أعرب أعضاء مجلس النواب عن رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي.

بدوره عبر باتيلي عن ترحيبه بما أبداه النواب من التزام إزاء ليبيا وبإيجاد طريق للمضي قدماً نحو الحل، وأعرب عن أمله في أن يستمروا في التصريح بقناعاتهم لما فيه صالح البلاد والشعب الليبي.

كما شدّد المبعوث الأممي على ضرورة تلبية جميع القادة لتطلعات 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت، وانخراط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.