نيابة الخمس تحبس مرتكبي قتل عضو جهاز المخابرات «أحمد الأربد»

أمرت نيابة الخمس الابتدائية بحبس مرتكبي واقعة قتل عضو جهاز المخابرات أحمد عبد العظيم الأربد، بعد التحقيق في العثور على جثته داخل مركبته التي شب فيها حريق نتيجة اعتداء مسلح.

وأفادت النيابة العامة أن أعضاء مركز شرطة سوق الخميس عثروا على الجثة يوم 15 نوفمبر، حيث تبين أن المجني عليه تعرض لإطلاق نار أصاب رأسه وصدره قبل أن يُضرم الجناة النار في المركبة لإيهام السلطات بأن الوفاة حادث مروري.

وأشارت التحقيقات إلى أن مرتكبي الجريمة من ضباط جهاز المخابرات، وتم ضبطهما بمساندة قوة العمليات المشتركة، قبل أن يُحضرا إلى النيابة العامة.

وصرح رئيس نيابة الخمس الابتدائية بأن المتهمين اعترفوا بالواقعة، بما في ذلك استدراج المجني عليه إلى منزل أحدهما بقصد قتله، ونقل جسده إلى طريق عام ثم إشعال النار بالمركبة. وقررت النيابة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق.