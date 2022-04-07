نيابة مصراتة تُباشر التحقيقات في جلب مخدرات عن طريق السيارات المستوردة

قال مكتب النائب العام إنّ رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية؛ ومجموعة من أعضاء النيابة، باشروا التحقيق في واقعة جلب كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المخبأة في مركبات آلية موردة إلى ليبيا.

وأكد المكتب ضبط ما لا يقل عن 620 مغلفاً يحتوي على أقراص يحتوي على مؤثرات عقلية مخبأة في عدد من هذه المركبات، بالإضافة إلى أكياس وبذور نباتات تبين أن جميعها كانت من مادة الحشيش والهيروين وأقراص الإكستاسي، وهي مواد مخدرة ومؤثرة على العقل يحظر حيازتها أو التعامل فيها.

وأضاف المكتب أنّ تهريب المواد المخدرة كان على متن وسيلتي النقل البحري الموسومتين: جراند كاليفورنيا، وجراند أسبانيا، القادمتين من ميناء الشحن الموسوم “انتويرب” الكائن في مملكة بلجيكا.

وبحسب المكتب فقد وجّه النائب العام بمباشرة إجراءات ملاحقة مرتكبي فعل الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محلياً؛ واتخاذ التدابير التي تجيزها الصكوك الدولية ذات العلاقة، بغية ملاحقة الفاعلين والشركاء الغائبين في الولايات القضائية النظيرة.