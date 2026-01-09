نيابة مكافحة الفساد تحتجز مدير مشروع الهضبة الزراعي على خلفية مخالفات مالية

أعلنت نيابة مكافحة الفساد في طرابلس مباشرة التحقيق مع مدير مشروع الهضبة الزراعي بعد الاشتباه في خروجه عن مقتضيات المصلحة العامة الموكول إليه صونها، والتصرف بالمخالفة للنظام المالي من خلال مقايضة آليات ومعدات زراعية بمركبة آلية لا تعادل قيمتها ما جرى التصرف فيه، ثم إضافة ملكية المركبة إلى نفسه بصورة غير قانونية.

وتشير التحقيقات إلى سوء إدارة مبلغ مالي يقدّر بمليون ومائتي ألف دينار مخصص لصيانة مضخات معالجة مياه الصرف الصحي، والتصرف في هذا المبلغ على غير الوجه المخصص له، الأمر الذي دفع النيابة إلى مباشرة إجراءاتها القانونية.

وأكدت نيابة مكافحة الفساد أن المحقق واجه المتهم بالوقائع والمخالفات المنسوبة إليه وفق أحكام القانون، وقرر حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق إلى حين استكمال الإجراءات واتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية.

تأتي هذه الإجراءات ضمن تحركات متزايدة لتعزيز مكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العامة، مع تركيز خاص على المشاريع الخدمية والزراعية والقطاعات المرتبطة بالبنى التحتية الحيوية، بما فيها شبكات معالجة مياه الصرف الصحي التي تشكل عنصرًا أساسيًا في حماية البيئة والصحة العامة. وتشهد ليبيا خلال السنوات الأخيرة مطالبات موسعة بتشديد الرقابة، وضمان حسن إدارة المال العام، ودعم جهود الشفافية والمساءلة.