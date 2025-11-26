نيجيريا.. إنقاذ جميع الطالبات المختطفات في ولاية كيبي

أعلن رئيس نيجيريا، بولا أحمد تينوبو، عن إنقاذ جميع الطالبات المختطفات في ولاية كيبي شمال غربي البلاد، بعد أن اختطفتهن مجموعة مسلحة الأسبوع الماضي، في خطوة اعتبرت نجاحاً كبيراً للقوات الأمنية النيجيرية.

وغرد الرئيس عبر منصة “إكس”: “تم إنقاذ جميع التلميذات المختطفات في ولاية كيبي بأمان. يجب أن أشيد بقواتنا الأمنية على استجابتها السريعة، وبالآباء والمجتمع على قوتهم خلال هذه الفترة”.

وأشار الرئيس إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة، قائلاً: “ردًا على عمليات الاختطاف والأعمال الإرهابية الأخيرة، أمرت بفرض طوق أمني كامل فوق الغابات في ولاية كوارا، مع مراقبة مستمرة من القوات الجوية وتنسيق العمليات مع الوحدات البرية لتحديد العناصر المعادية وعزلها وتحيدها بشكل فعال. يمتد هذا التوجيه أيضاً إلى محور كيبي والنيجر”.

وكانت وسائل الإعلام النيجيرية قد ذكرت الأحد الماضي أن 50 طالباً مختطفاً من مدرسة “سانت ماري” الكاثوليكية بولاية النيجر غربي البلاد تمكنوا من الفرار والعودة إلى ذويهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه شمال وغرب نيجيريا ارتفاعاً حاداً في أعمال العنف، حيث أعلنت الشرطة في 17 نوفمبر الجاري عن اختطاف 25 طالبة من مدرسة ثانوية للفتيات في ولاية كيبي.

كما شهدت ولاية النيجر، في هجمات سابقة، مقتل 16 شخصاً واختطاف 42 آخرين في منطقة ماشيغو، فيما تم اختطاف 215 طالباً و12 معلماً من مدرسة “سانت ماري” الكاثوليكية في منطقة أغوارا، ما دفع الحكومة الفيدرالية إلى إصدار قرار بإغلاق 41 مدرسة، وأتبعت ولايات كوارا وبلاتو والنيجر وبينوي وكاتسينا نفس القرار بسبب انعدام الأمن.