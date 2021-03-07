نيجيريا: إنقاذ 14 بحارا اختطفهم قراصنة في خليج غينيا

أعلنت السلطات في نيجيريا إنقاذ 14 بحارا اختطفوا من قبل قراصنة في خليج غينيا المعروف بأنه أخطر منطقة بحرية في العالم.

وصرح المتحدث باسم الجيش النيجيري محمد يريما في بيان، السبت، أنه تم تنفيذ عملية أمنية ضد القراصنة قبالة سواحل نيجيريا والغابون.

وأضاف أن العملية أسفرت عن إنقاذ 14 بحارا من أفراد طاقم سفينة خطفت مؤخرا على يد قراصنة، مشيرا أن 10 منهم أجانب و4 نيجيريين.

وأوضح يريما أنه “تم تنفيذ عملية الإنقاذ بنجاح دون وقوع أي خسائر. وسيتم تسليم الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى عائلاتهم قريبا”.

وفي سياق متصل، يعرف خليج غينيا بأنه أخطر منطقة بحرية في العالم، حيث يشهد 90 في المئة من جميع هجمات القراصنة حول العالم.وفق ماذكرت وكالة الأناضول.

ويحسب بيانات المكتب البحري الدولي (BIM)، وقع في خليج غينيا 78 هجوما للقراصنة في عام 2018، وارتفع العدد إلى 121 في عام 2019.