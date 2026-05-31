نيجيريا.. الجيش يوجّه ضربة قوية لـ«العصابات المسلحة» شمال البلاد

أعلن الجيش النيجيري مقتل 5 من أفراد العصابات المسلحة، إلى جانب تحرير 31 رهينة خلال عمليات أمنية نُفذت في ولايتي زامفارا وكاتسينا شمالي البلاد، في إطار حملته المتواصلة لملاحقة الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم عملية “فانسان ياما”، ديفيد أدي ووسي، في بيان رسمي، أن القوات النيجيرية نفذت عمليات ميدانية استهدفت مواقع تابعة للعصابات المسلحة في مناطق متفرقة من الولايتين، ما أسفر عن تحقيق نتائج ميدانية مهمة على الأرض.

وفي ولاية زامفارا، شملت العمليات منطقتي مارادون وغيدان دان جاجا، حيث تمكنت القوات من قتل عنصرين من المسلحين، إضافة إلى تحرير 31 شخصًا كانوا محتجزين كرهائن لدى تلك الجماعات المسلحة.

كما امتدت العمليات إلى منطقة روان غوديا في ولاية كاتسينا، حيث أعلنت القوات مقتل 3 من أفراد العصابات المسلحة خلال اشتباكات مباشرة، في إطار تصعيد أمني يستهدف تفكيك شبكات الاختطاف والعنف.

وأشار البيان إلى أن القوات ضبطت عددًا من الدراجات النارية التي يستخدمها المسلحون في تحركاتهم، إلى جانب كميات من الذخائر، في مؤشر على استمرار جهود تقويض قدراتهم اللوجستية.

وتشهد مناطق شمال نيجيريا منذ سنوات نشاطًا متصاعدًا للعصابات المسلحة، إلى جانب هجمات تنفذها جماعة “بوكو حرام” وتنظيم “داعش في غرب إفريقيا”، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية في عدة ولايات.

ورغم تشديد العقوبات القانونية على جرائم الاختطاف التي تصل إلى الإعدام، لا تزال حوادث خطف المدنيين مقابل طلب الفدية تتكرر بشكل لافت، مستهدفة القرى والمدارس وطرق السفر، في واحدة من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.