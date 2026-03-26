نيجيريا تتحول إلى مركز إقليمي لـ«إمدادات الوقود» في إفريقيا

تعزز نيجيريا موقعها كمركز إقليمي صاعد لإمدادات الوقود، مع تسارع توسع مصفاة دانغوتي للبترول في تصدير المنتجات المكررة إلى دول أفريقية عدة.

ويأتي هذا التوسع في ظل بيئة عالمية تتسم باضطرابات حادة في أسواق الطاقة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن المصفاة تغطي احتياجات السوق النيجيرية بالكامل، وبدأت بالفعل تصدير شحنات الوقود إلى خمس دول أفريقية هي ساحل العاج والكاميرون وتنزانيا وغانا وتوغو، بما يعكس تسارع اندماج الأسواق الإقليمية في سلاسل إمداد أكثر ترابطًا.

وقال الخبير الاقتصادي خالد رمضان لـ”راديو نبض أفريقيا” إن الموقع الجغرافي لنيجيريا وانخفاض التكلفة اللوجستية يمثلان عاملين رئيسيين في قدرتها على تزويد الدول الأفريقية بالوقود خلال الأزمة الحالية.

وأضاف أن المصفاة، التي تعمل بطاقة تشغيلية تصل إلى 650 ألف برميل يوميًا منذ فبراير، صدّرت نحو 12 شحنة بنزين تقدر بحوالي 450 ألف طن إلى الدول الخمس حتى 23 مارس، وفق نظام “فوب” على ظهر السفينة، ما يجعل التوصيل أسرع وأقل تكلفة بنسبة 20 إلى 30% مقارنة بالشحنات من مناطق أبعد.

وأشار رمضان إلى أن قرب هذه الدول من نيجيريا أسهم في وصول الإمدادات بسرعة، بينما تحتاج دول مثل جنوب أفريقيا وكينيا إلى شحنات أطول زمنًا وأكثر تكلفة قد تستغرق أكثر من أسبوعين.

نائب الرئيس الصيني يبدأ جولة أفريقية لتعزيز الشراكات الاقتصادية

بدأ نائب الرئيس الصيني هان تشنغ جولة تشمل كينيا وجنوب أفريقيا وسيشل، في خطوة تعكس رؤية بكين لإدارة علاقاتها مع القارة الإفريقية.

ويعتبر هان تشنغ، الذي يشغل المنصب منذ مارس 2023، أحد أبرز المسؤولين المكلفين بمهام خاصة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث يلتقي نظراءه من نواب الرؤساء ونواب القادة في الدول الثلاث لتثبيت أطر التعاون الاقتصادي والسياسي على مستوى “الإطار العملي”، بما يتيح بناء شراكات مع القادة المحتمل توليهم السلطة مستقبلًا.

وأوضح الإعلامي الصيني نادر رونغ أن الجولة تعكس اهتمام بكين المتزايد بتعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع أفريقيا، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. وأضاف أن الصين تحافظ منذ عقود على قنوات تعاون مع الدول الأفريقية على مستويات سياسية واقتصادية متعددة، مع التركيز على التنمية المشتركة وتعزيز التجارة الحرة.

إيكواس تقترح إنشاء احتياطيات غذائية استراتيجية لمواجهة الأزمة

أفاد المكتب الإعلامي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” أن اجتماعًا ضم وزراء الزراعة والوكالات الإقليمية والشركاء التقنيين والماليين أسفر عن اقتراح إطار عمل لإنشاء احتياطيات غذائية استراتيجية إقليمية على المدى المتوسط والطويل.

وأكد الباحث إبراهيم ناصر أن المبادرة تهدف لمواجهة تداعيات الاضطرابات الدولية، خاصة مع تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح ناصر أن دول غرب أفريقيا تعتمد على استيراد المواد الغذائية من الخارج، بما في ذلك الخليج، وتعتمد على مراكز تجارية إقليمية مثل الإمارات كمحطات إعادة التوريد، ما يجعلها أكثر عرضة لتأثر الإمدادات.

وأضاف أن المبادرة ستخفف حدة الصدمات الاقتصادية المستقبلية إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة.