 نيجيريا تتواصل مع ليبيا لتأمين النفط لأكبر مصافي إفريقيا

ذكرت وكالة رويترز، أن “مصفاة دانجوتي” النيجيرية، تجري محادثات مع ليبيا لتأمين الخام للمصفاة البالغة طاقتها 650 ألف برميل يوميا وستسعى أيضا للحصول على النفط الأنغولي في إطار سعيها للتغلب على مشكلات الإمدادات المحلية”.

ونقلت الوكالة، عن ديفاكومار إدوين، المدير التنفيذي الكبير لمصفاة دانجوتي، قوله: “نتحدث مع ليبيا بشأن استيراد الخام، وسنتحدث مع أنغولا أيضًا وبعض الدول الأخرى في أفريقيا”، مضيفا “أن التجار الدوليين وشركات النفط كانوا من بين أكبر المشترين لزيت الغاز من دانغوت، والذي تم تصدير معظمه”.

هذا وتعد “مصفاة دانجوتي”، التي بناها أغنى رجل في أفريقيا أليكو دانغوتي، على مشارف لاغوس، هي الأكبر في أفريقيا، وهي مصممة لإنهاء اعتماد نيجيريا على الوقود المستورد بسبب عدم كفاية طاقة التكرير.

ونيجيريا على الرغم من أنها أكبر منتج للنفط في أفريقيا، تعاني من السرقة وتخريب خطوط الأنابيب وانخفاض الاستثمار، وقد لجأت دانغوتي إلى استيراد النفط الخام من مناطق بعيدة مثل البرازيل والولايات المتحدة.