نيجيريا.. تطلق سراح مسؤول متهم بالاستيلاء على ملياري دولار

داسوكي حصل على إطلاق سراح بكفالة من المحكمة. [إنترنت]

أطلقت السلطات النيجيرية سراح مستشار الدفاع الوطني السابق، سامبو داسوكي، المسجون منذ عام 2015 بتهمة سرقة ملياري دولار، وذلك استجابة لحكم قضائي بإخلاء سبيله.

وقال مسؤول أمني مساء الأربعاء: “تم إطلاق سراحه مساء الثلاثاء وانضم إلى عائلته منذ ذلك الحين في أبوجا”.

وأضاف المصدر: “تذكروا أن داسوكي حصل على إطلاق سراح بكفالة من المحكمة”، مشيرا إلى أنه “لا يمكنه السفر خارج البلاد لتلقي العلاج بدون إذن من المحكمة، لأن قضيته لم يتم البت بها بعد”.

وقضى داسوكي أربعة أعوام خلف القضبان على الرغم من صدور عدة أحكام قضائية تأمر وكالة الاستخبارات الداخلية “دي إس إس” بإطلاق سراحه بكفالة مالية.

وداسوكي متهم بالاستيلاء على أموال مخصصة للحرب ضد جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة، وهناك مزاعم بأن هذه الأموال استخدمت لتمويل حملة إعادة انتخاب الرئيس السابق غودلاك جوناثان الخاسرة عام 2015.

وأطلق جهاز “دي إس إس” الأمني يوم الثلاثاء سراح أوموييلي سووري، الصحفي البارز والناشط في المعارضة الذي كان معتقلا منذ أغسطس الماضي على الرغم من طلب المحكمة الإفراج عنه.

ولا يزال سووري، ناشر موقع “صحارى ريبورترز”، يواجه المحاكمة بتهمة الخيانة وجرائم أخرى، ولكن أطلاق سراحه بكفالة جاء بموجب أمر من المدعي العام.

وتعرضت وكالة الاستخبارات النيجيرية لانتقادات معارضين بسبب تجاهلها أوامر قضائية بالإفراج عن بعض السجناء البارزين