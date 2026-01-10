نيجيريا تُسقط الجزائر وتُنهي حلم «محاربي الصحراء»

أسدل الستار على مشوار المنتخب الجزائري في كأس أمم أفريقيا، عقب خسارته أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 2–0، في اللقاء الذي جمعهما ضمن ربع نهائي البطولة، في مباراة كشفت الفوارق في الجاهزية البدنية والنجاعة الهجومية، وحسمتها التفاصيل الصغيرة التي غالبًا ما تصنع الفارق في الأدوار الإقصائية.

شوط أول متوازن دون ترجمة

دخل المنتخبان المواجهة بحذر واضح، حيث سعى كل طرف إلى فرض أسلوبه دون المجازفة المبكرة. حاول المنتخب الجزائري الاعتماد على الاستحواذ وبناء اللعب بهدوء من الخلف، مقابل تنظيم دفاعي محكم من المنتخب النيجيري، الذي ركز على إغلاق المساحات والضغط عند فقدان الكرة.

ورغم بعض المحاولات المتبادلة، افتقد الشوط الأول للفرص الصريحة، إذ غابت اللمسة الأخيرة عن هجمات الجزائر، في وقت اكتفى فيه المنتخب النيجيري بالتحكم في إيقاع اللعب وانتظار أخطاء المنافس، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

بداية صادمة في الشوط الثاني

مع انطلاق الشوط الثاني، دخل المنتخب النيجيري بعقلية مختلفة، مستفيدًا من التراجع النسبي في التركيز الدفاعي للجزائر، لينجح في افتتاح التسجيل مبكرًا، وهو الهدف الذي غيّر ملامح اللقاء بالكامل، وأجبر “محاربي الصحراء” على التقدم بحثًا عن التعادل.

هذا الاندفاع منح نيجيريا مساحات أكبر، استغلتها بذكاء، حيث واصل “النسور الخضر” ضغطهم العالي وتحركاتهم السريعة في العمق، ليضيفوا الهدف الثاني، مؤكدين تفوقهم الفني والبدني في أهم فترات المباراة.

محاولات جزائرية دون فاعلية

بعد التأخر بهدفين، حاول المنتخب الجزائري العودة إلى أجواء اللقاء عبر التغييرات الهجومية وزيادة الكثافة في الثلث الأخير، إلا أن غياب الحلول الفردية وسوء التمركز في مناطق الحسم حال دون تهديد حقيقي لمرمى نيجيريا.

كما اصطدمت المحاولات الجزائرية بدفاع منظم وحارس يقظ، ما جعل السيطرة الشكلية دون مردود فعلي على مستوى النتيجة، في ظل افتقار المنتخب للسرعة في التحول والهجوم العمودي.

خبرة نيجيرية وحسم ذكي

في المقابل، لعب المنتخب النيجيري بخبرة كبيرة في الدقائق الأخيرة، حيث أحسن إدارة النتيجة، وامتص ضغط الجزائر، مع الاعتماد على التمرير الآمن وكسر النسق كلما سنحت الفرصة، ليؤكد استحقاقه التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وداع جزائري بطعم الخيبة

خروج المنتخب الجزائري من ربع النهائي جاء مخيبًا لآمال جماهيره، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي رافقت المشاركة، إلا أن الأداء كشف عن مشكلات واضحة، أبرزها ضعف الفعالية الهجومية وعدم القدرة على التعامل مع النسق العالي في المباريات الحاسمة.

ورغم ذلك، يبقى المشوار درسًا مهمًا في ضرورة المراجعة الفنية وإعادة تقييم الخيارات التكتيكية، استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

نيجيريا تواصل الزحف

بهذا الفوز، تؤكد نيجيريا أنها أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بفضل توازنها بين الصلابة الدفاعية والسرعة الهجومية، وقدرتها على فرض شخصيتها في المواجهات الكبرى، في انتظار ما ستسفر عنه بقية أدوار البطولة.