نيجيريا.. فرار 50 تلميذاً من خاطفيهم والسلطات تكثّف البحث عن الباقين

تمكن 50 تلميذًا من بين 303 محتجزين، من مدرسة كاثوليكية في ولاية النيجر شمال وسط نيجيريا، من الفرار من أيدي خاطفيهم والعودة إلى أسرهم، حسبما أعلن مصدر محلي، فيما لا يزال 253 تلميذًا و12 معلمًا محتجزين لدى العصابات المسلحة.

وأوضح القس بولوس داوا يوحنا، رئيس الرابطة المسيحية في نيجيريا ومالك المدرسة، أن عملية الهروب تمت على مراحل، حيث فر الطلاب بشكل منفصل بين يومي الجمعة والسبت، مشيرًا إلى أن أعمار الفارين تتراوح بين 10 و18 عامًا.

وأضاف القس يوحنا أن السلطات الأمنية تعمل بالتعاون مع إدارة المدرسة وأسر الطلاب لضمان إطلاق سراح باقي المختطفين سالمين.

وتشهد ولايات شمال نيجيريا في السنوات الأخيرة موجة متصاعدة من هجمات العصابات المسلحة، التي تستهدف المدارس غالبًا لأغراض الحصول على فدية مالية، ما أثار مخاوف كبيرة بشأن سلامة الطلاب واستمرار العملية التعليمية في المنطقة.

يأتي هذا الحادث بعد سلسلة من عمليات الاختطاف الجماعي في البلاد، والتي اعتبرت تهديدًا مباشرًا للتعليم وللأمن المجتمعي، مما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المدارس وتكثيف عمليات المراقبة والتحقيق.