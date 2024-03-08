نيجيريا.. مسلحون يختطفون مئات تلاميذ المدارس لأجل الفدية

في حادثة جديدة تعيشها البلاد، اختطف مسلحون في نيجيريا، مئات التلاميذ من مدرسة في بلدة كوريجا في شمال البلاد.

وأعلن مسؤول محلي في نيجيريا، أن مسلحين اختطفوا أكثر من 200 تلميذا في بلدة كوريجا، في أكبر عملية خطف جماعي من مدرسة منذ عام 2021.

وقال المعلم، صانع عبد الله: عدد المخطوفين من القسم الثانوي بحسب الإحصائيات التي جمعناها مع الأهالي هو 187 مخطوفا، بينما يبلغ عدد المخطوفين من القسم الابتدائي 40 حتى الآن.

يذكر أنه ومنذ عام 2009 تكافح السلطات النيجيرية لمحاربة المجموعات المسلحة التي تخوض تمردا في شمالي شرق البلاد.

هذا وتتشر عصابات مسلحة، تزرع الرعب في أوساط سكان شمال غرب نيجيريا ووسطها حيث تنفّذ عمليات نهب للقرى وسرقة للماشية وخطف مقابل فدية.

وتعتبر عمليات الخطف من أجل الحصول على فدية على أيدي مسلحين أمر متكرر في شمال نيجيريا، وكان مسلحون اختطفوا عام 2021 أكثر من 150 تلميذا، عادوا لعائلاتهم بعد أشهر إثر دفع فدية.