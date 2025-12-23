نيجيريا.. مسلحون يختطفون 28 مدني في ولاية بلاتو

اختطف مسلحون 28 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، في وسط نيجيريا، بعدما نصبوا كمينًا لمركبة كانت تقلهم إلى مناسبة دينية لإحياء ذكرى المولد النبوي، وفق تقرير أمني اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.

وأوضح التقرير، المُعد لصالح الأمم المتحدة، أن الحادث وقع مساء 21 ديسمبر قرب قرية زاك في منطقة باشار بولاية بلاتو، حيث اعترض مسلحون المركبة أثناء توجه ركابها إلى الفعالية الدينية.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة النيجيرية باشرت تحقيقًا في الهجوم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الجهة المنفذة أو مصير المختطفين.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة متواصلة من عمليات الاختطاف الجماعي التي شهدتها نيجيريا خلال الأسابيع الأخيرة، ما أعاد تسليط الضوء الدولي على التدهور الأمني في البلاد.

ووقعت عملية الاختطاف في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه السلطات النيجيرية الإفراج عن 130 تلميذًا، وهم آخر مجموعة من أكثر من 250 طالبًا اختُطفوا من مدرسة داخلية كاثوليكية في شمال وسط ولاية النيجر قبل نحو شهر.

وحذّرت الأمم المتحدة من تصاعد عمليات الاختطاف الجماعي في نيجيريا، والتي استهدفت في الآونة الأخيرة، على وجه الخصوص، تلاميذ مدارس وأشخاصًا من أماكن عبادة في هجمات منفصلة.

وفي سياق متصل، تواجه نيجيريا انتقادات من الولايات المتحدة التي لوّحت بإمكانية التدخل العسكري، على خلفية ما تصفه بعمليات قتل جماعي، وهو توصيف ترفضه الحكومة النيجيرية ومحللون مستقلون، مشيرين إلى أن البلاد تشهد نزاعات معقدة ذات أبعاد عرقية ودينية متعددة.

وتُنفَّذ معظم عمليات الاختطاف في نيجيريا مقابل فدية، وقد تحولت الظاهرة إلى ما يشبه نشاطًا منظمًا يهدف إلى الربح، إذ قُدّرت الأموال التي جُمعت من الفدى بنحو 1.66 مليون دولار بين يوليو 2024 ويونيو 2025، وفق تقرير صادر عن شركة الاستشارات الأمنية إس بي إم إنتليجنس.