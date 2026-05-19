نيجيريا.. مسلحون يقتحمون مدارس ويختطفون عشرات التلاميذ

أعلنت السلطات النيجيرية، أن مسلحين نفذوا هجوماً استهدف مجتمعات مدرسية في ولاية أويو جنوب غرب نيجيريا، ما أدى إلى اختطاف 39 تلميذاً وسبعة معلمين، ومقتل أحد المدرسين، إلى جانب إصابة عدد من عناصر قوات الأمن خلال تدخل ميداني لمحاولة تحرير الرهائن.

ووقع الهجوم يوم الجمعة في مجتمع أهورو إيسينيل داخل منطقة أوريير، حيث استهدفت مجموعات مسلحة عدداً من المؤسسات التعليمية، شملت مدرسة ثانوية ومدرستين ابتدائيتين، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون.

وأوضح حاكم ولاية أويو سيي ماكيندي أن أحد المعلمين المختطفين فارق الحياة يوم الأحد، استناداً إلى تسجيل مصور اطلعت عليه السلطات، في حين أعلنت الأجهزة الأمنية توقيف ستة مشتبه بهم على خلفية الحادثة.

وخلال عملية إنقاذ نفذتها قوات الأمن، تعرضت وحدات ميدانية لهجوم باستخدام عبوات ناسفة، ما أسفر عن إصابات في صفوفها، في وقت تواصل فيه السلطات عمليات البحث عن المخطوفين.

وأدان الرئيس النيجيري بولا تينوبو الهجوم، واعتبره عملاً عنيفاً يستهدف المدنيين، مؤكداً أن الحكومة الاتحادية تنسق مع سلطات ولاية أويو من أجل تأمين الإفراج عن جميع المختطفين.

وتشهد نيجيريا في السنوات الأخيرة تصاعداً في عمليات الخطف الجماعي التي تنفذها جماعات مسلحة وعصابات إجرامية، مستغلة ضعف الانتشار الأمني وصعوبة ضبط الحدود، حيث تستهدف المدارس والمناطق الريفية ووسائل النقل بهدف الحصول على فدية مالية أو مكاسب مادية.

وبحسب مصادر أمنية نقلتها وسائل إعلام من بينها صحيفة الشرق الأوسط، فإن الهجوم الأخير يعكس استمرار التحديات الأمنية في جنوب غرب نيجيريا، بعد سنوات من تركز هذه العمليات في مناطق الشمال.

