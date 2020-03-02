عربي ودولي

نيجيريا.. مقتل 10 مدنيين في هجوم إرهابي

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 مارس 2020 - 15:06
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عربي ودولي
الإرهابيين حرقوا عشرات المنازل، وسطوا على مؤن ومقطورتين محملتين بالغذاء. [إنترنت]

قتل إرهابيون 10 أشخاص وحرقوا منازل وسطوا على مؤونة قرية في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، وفق ما أعلن الأحد مسؤولون محليون.

وقال المسؤول المحلي آدم جلاديما، إن الإرهابيين الذين يشتبه في انتمائهم إلى جماعة بوكوحرام الإرهابية، وصلوا إلى قرية روميرجو على متن شاحنات مجهزة برشاشات بعد ظهر السبت.

وأكد أن المهاجمين “قتلوا 10 أشخاص في إطلاق نار عشوائي، ما أجبر السكان على الفرار إلى الأدغال”.

وأضاف أن الإرهابيين حرقوا عشرات المنازل، وسطوا على مؤن و”مقطورتين محملتين بالغذاء”، بحسب بيتر مالغوي، أحد عناصر المليشيا.

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وتتعرض قرية أسكيرا أوبا، القريبة من غابة سامبيزا؛ حيث توجد قواعد لبوكوحرام، لهجمات متكررة.

والشهر الماضي، قتل 3 جنود نيجيريين في المنطقة أثناء مواجهة مع مقاتلين بتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا.

وأدى النزاع بين القوات المسلحة النيجيرية وبوكوحرام إلى سقوط 36 ألف قتيل منذ 2009، كما أسفر عن نزوح مليوني شخص، وفق الأمم المتحدة.

ووسعت الجماعة الإرهابية أنشطتها إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.

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