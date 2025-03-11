نيجيريا.. مقتل 20 شخص بهجوم مسلحين على عدّة مناطق

أفادت وسائل إعلام نيجيرية، “بمقتل 20 شخصا على الأقل في هجوم لمسلحين على عدة مناطق في ولاية أوندو جنوب غربي البلاد”.

وذكر موقع “فانغارد” المحلي، أن “20 شخصا لقوا مصرعهم على يد قطاع طرق مسلحين، قاموا بالهجوم على عدة تجمعات في ولاية أوندو على مدار أيام”.

وأضاف أن “الهجوم بدأ يوم الاثنين الماضي، لكن الهجوم الأكثر قسوة وقع مساء الجمعة، وهاجم قطاع الطرق الناس أثناء نومهم، وفتحوا النار عشوائيا”.

وأشار إلى أن “قوات الأمن وصلت يوم الأحد وانتشلت بعض الجثث، لكن لا يزال هناك كثيرون في عداد المفقودين”.

وفي مطلع العام الحالي، “قُتل 40 شخصا في ولاية بُرنو شمال شرقي البلاد على يد مسلحين من جماعة “بوكو حرام”.

وقال مفوض الإعلام في ولاية “بُرنو” عثمان تار، “إن 40 مزارعا قُتلوا على أيدي إرهابيي بوكو حرام [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول في منطقة كوكاو الحدودية مع بحيرة تشاد”.