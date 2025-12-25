نيجيريا.. مقتل 7 أشخاص بتفجير مسجد في مايدوغوري

أفادت وكالة فرانس برس أن 7 أشخاص لقوا حتفهم جراء انفجار استهدف مسجدًا في مدينة مايدوغوري بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025.

ونقل المصدر المحلي للوكالة أن الحادث يمثل تفجيرًا متعمدًا، فيما لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وأشار المصدر إلى أن مناطق شمال شرقي نيجيريا شهدت في عام 2025 تجدد موجات العنف، حيث شن متشددون العديد من الهجمات على المدنيين والمواقع العسكرية في ولاية بورنو.

ويأتي الانفجار يأتي في سياق استمرار حالة عدم الاستقرار الأمني في شمال شرقي نيجيريا، حيث تشكل الهجمات المتكررة تهديدًا مباشرًا للمدنيين وتزيد من تعقيد جهود الحكومة في تأمين المناطق المتضررة، كما يعكس التحديات الكبيرة في مواجهة الجماعات المتشددة التي تستهدف المنشآت الدينية والمدنية على حد سواء.

وشهدت ولاية بورنو خلال السنوات الماضية موجات متكررة من العنف، لاسيما بسبب نشاط جماعة بوكو حرام والجماعات المسلحة المرتبطة بها، والتي استهدفت المدارس والمساجد والمرافق الحكومية، ما أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتشريد مئات الآلاف.