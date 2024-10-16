نيجيريا.. مقتل 94 شخصاً وإصابة العشرات بانفجار صهريج للوقود

قتل 94 شخصا وأصيب 50 آخرين بانفجار صهريج للوقود في ولاية جيغاوة شمالي نيجيريا.

وقال متحدث باسم شرطة الولاية لاوان أدامو، “لوكالة أنباء الأناضول”، “إن انفجارا مجهول الأسباب وقع في صهريج وقود في أحد طرق جيغاوة”.

وأشار إلى أن “الانفجار أدى إلى مصرع 94 شخصا، وإصابة 50 آخرين على الأقل”، معربا “عن قلقه من تزايد أعداد القتلى جراء الحادث”.

وفي سبتمبر الماضي، “أفادت وكالة الاستجابة للطوارئ النيجيرية الأحد بأن شاحنة وقود اصطدمت وجها لوجه بشاحنة أخرى في نيجيريا ما أسفر عن انفجار أدى إلى مصرع 48 شخصا على الأقل”.