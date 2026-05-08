نيجيريا.. هجوم مسلح في «غابات باما» يودي بحياة العشرات

قُتل 18 حطّابًا في هجوم مسلح وقع في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، في حادث جديد يضاف إلى سلسلة أعمال العنف المستمرة التي تنفذها جماعات متطرفة في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن أعضاء في جماعة للدفاع الذاتي وسكان محليين.

وذكرت المصادر أن مسلحين يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة بوكو حرام، كانوا على دراجات نارية، هاجموا مجموعة من الحطّابين أثناء عملهم في جمع الأخشاب داخل منطقة غابات قرب قرية أبرام في منطقة باما الإدارية، قبل أن يطلقوا النار عليهم بشكل مباشر.

وتشهد ولاية بورنو منذ سنوات هجمات متكررة تنفذها جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا، حيث تستهدف بشكل متزايد الحطّابين والمزارعين والصيادين والرعاة وعمال المناجم، بدعوى تعاونهم مع الجيش أو التجسس لصالحه.

وقال إبراهيم ليمان، أحد أعضاء جماعة محلية مناهضة للتطرف تدعم الجيش، إن فرق الإنقاذ انتشلت 11 جثة في البداية، قبل أن يتم العثور لاحقًا على سبع جثث إضافية، ما رفع حصيلة القتلى إلى 18 شخصًا.

وأكد أحد سكان بلدة باما، بوكار إبراهيم، أن جميع الضحايا تعرضوا لإطلاق نار مباشر، ما أدى إلى مقتلهم في موقع الهجوم.

ووفق بيانات الأمم المتحدة، أسفرت أعمال العنف التي تنفذها الجماعات المتطرفة في شمال شرقي نيجيريا منذ عام 2009 عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وتشريد نحو مليوني شخص.

وتواصل ولاية بورنو معاناة طويلة الأمد من صراع مسلح بين القوات النيجيرية والجماعات المتطرفة، أبرزها بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب أفريقيا، ما جعلها من أكثر المناطق تضررًا من العنف في القارة الأفريقية.