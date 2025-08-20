نيجيريا.. هجوم مسلح يقتل 27 شخصاً أثناء صلاة الفجر

سقط ما لا يقل عن 27 شخصًا بين قتيل وجريح، إثر هجوم مسلح على مسجد في قرية “أونغوان مانتاو” التابعة لمنطقة مالومفاشي بولاية كاتسينا شمالي نيجيريا، أثناء أداء صلاة الفجر.

وذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن زعيم القرية ومسؤول في أحد المستشفيات، أن المسلحين اقتحموا المسجد نحو الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي وفتحوا النار على المصلين، الذين كانوا راكعين في صلاتهم، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأفاد مفوض ولاية كاتسينا، ناصر موعزو، بأن الجيش والشرطة تمركزوا فورًا في المنطقة لمنع المزيد من الهجمات، موضحًا أن المسلحين غالبًا ما يختبئون بين المحاصيل الزراعية خلال موسم الأمطار لشن هجمات على المجتمعات المحلية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما يأتي الحادث في ظل تصاعد العنف في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى من نيجيريا، حيث تتكرر صدامات بين رعاة الماشية والمزارعين المحليين بسبب محدودية الوصول إلى الأراضي والمياه.

ويعد هذا الهجوم جزءًا من سلسلة هجمات دموية شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، كان أبرزها هجوم يونيو الماضي شمال وسط نيجيريا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة النيجيرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف موجة العنف شبه اليومية التي تجتاح هذه المناطق، وسط تحذيرات من تزايد تسليح الرعاة وتصاعد الصراع المطول بين الجماعات المسلحة والمجتمعات المحلية.

وتشهد نيجيريا منذ سنوات موجات عنف مستمرة، حيث يستغل المسلحون ضعف الرقابة الأمنية ونقص الموارد للتسلل إلى القرى المعزولة وشن هجمات مميتة، غالبًا خلال مواسم الزراعة والأمطار.