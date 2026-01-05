نيجيريا.. 30 قتيلاً واختطاف العشرات بهجوم مسلح

قتل 30 شخصاً على الأقل وخُطف آخرون، اليوم الأحد، عندما هاجم مسلحون سوقاً في ولاية النيجر وسط نيجيريا، وفق ما صرّحت به الشرطة المحلية.

ووقع الهجوم في سوق كاسوان داجي بقرية ديمو، حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء السبت، حيث اقتحم المسلحون، الذين يطلق عليهم محلياً قطاع الطرق، السوق وأحرقوا الأكشاك ونهبوا المواد الغذائية.

وقال المتحدث باسم الشرطة، واسيو أبيودون، إن جهود الإنقاذ للمختطفين ما زالت مستمرة، مشيراً إلى أن الهجوم استهدف نساءً وأطفالاً، وأدى إلى فرار السكان وسط إطلاق نار عشوائي من المسلحين الذين وصلوا على دراجات نارية.

وتزامن الهجوم مع سلسلة هجمات بدأت يوم الجمعة في قريتي أجوارا وبورجو القريبتين، ما يعكس تصاعد العنف في المنطقة.

وقال داودا شاكولي، نيجيري أصيب أثناء محاولته الفرار: “لم تَسلم النساء والأطفال من هذه الهجمات، وخلت المنطقة من قوات الأمن منذ بدء العنف. نحن الآن بصدد انتشال الجثث”.

من جانبه، أعلن الرئيس النيجيري بولا تينوبو توجيه السلطات لملاحقة الجناة، والسعي لتحرير المختطفين فوراً، بالإضافة إلى تكثيف العمليات الأمنية حول المجتمعات المعرضة للخطر، خاصة القريبة من الغابات.

هذا وتصاعدت الهجمات المسلحة في شمال غرب ووسط نيجيريا خلال السنوات الأخيرة، حيث تنفذ جماعات مسلحة عمليات قتل جماعي وخطف في المناطق الريفية، رغم جهود قوات الأمن للسيطرة على العنف.

وفي وقت سابق من العام، احتجز مسلحون أكثر من 300 من التلاميذ والموظفين في مدرسة كاثوليكية بوسط نيجيريا، وأُفرج عن جميع المخطوفين بعد حوالي شهر من الأسر، ما يعكس تكرار سيناريو الاختطاف الجماعي في البلاد.