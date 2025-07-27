نيران ضخمة تجتاح بورصة… إجلاء 2000 شخص والحرارة تسجل رقمًا قياسياً في تركيا

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، إجلاء ما يقرب من 2000 شخص من محافظة بورصة شمال غربي البلاد، نتيجة حرائق غابات واسعة النطاق اجتاحت المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة، مدفوعة برياح قوية وموجة حرّ غير مسبوقة.

واندلع الحريق مساء السبت، في جبال مدينة بورصة، وسرعان ما امتدّ ليُغطّي مساحة تتجاوز 110 هكتارات، مما أدى إلى توهج أحمر كثيف في السماء ليلاً فوق الضواحي الشرقية للمدينة، وتسببت شدة الحريق في إغلاق الطريق السريع الرابط بين بورصة والعاصمة أنقرة.

وفي بيان رسمي، أعلن مكتب محافظ بورصة أنه تم إجلاء 1765 شخصًا من القرى الواقعة شمال شرقي المدينة، بينما كافح أكثر من 1100 رجل إطفاء النيران، بدعم من 13 طائرة إطفاء وطائرات مسيّرة حتى غروب الشمس.

بدوره، وصف النائب المعارض عن المحافظة أورهان ساريبال الوضع بـ”الكارثة”، بينما أكّد وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو أن الحريق في مدينة غورسو “تمت محاصرته، لكن لم يتم القضاء عليه بالكامل بعد”.

كما صرح محافظ غورسو، مصطفى إيشيك، بأنه لم تُسجّل إصابات بشرية حتى الآن.

لاحقًا، أعيد فتح طريق بورصة–أنقرة السريع بعد السيطرة المؤقتة على النيران في بعض المناطق.

تأتي هذه الكارثة في سياق موجة من حرائق الغابات المتكررة التي تضرب تركيا منذ أواخر يونيو، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد. فقد تم إجلاء أكثر من 1300 شخص يوم السبت من مناطق في مرسين وكارابوك.

وسجّلت المديرية العامة للأرصاد الجوية التركية، يوم الجمعة، أعلى درجة حرارة على الإطلاق في البلاد، حيث بلغت 50.5 درجة مئوية في محافظة شرناق جنوب شرقي تركيا.

🚨⚡️BREAKING

Massive Wildfire Expands Near Turkey’s Bursa

A fire broke out in the mountains on the outskirts of Bursa, prompting the evacuation of two villages.

It spread over 110 hectares and was battled by 13 aircraft before sunset. pic.twitter.com/sSm4dAfSjh — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 27, 2025

Wildfires grow in Türkiye’s Bursa villages, spread by strong winds, force evacuations, and shut down the highway as firefighting efforts continue pic.twitter.com/X8XbePvi35 — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) July 26, 2025