بالفيديو.. نيزك يخترق الغلاف الجوي للأرض وشهب «البرشاويات» ستزين المنطقة العربية!

كشف مدير المركز العربي للمناخ أحمد العربيد، “أن نيزكاً اخترق الغلاف الجوي للأرض خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، وشوهد وميضه القوي، الذي حول الليل إلى نهار لثوانٍ معدودة، بوضوح في سوريا ولبنان والأردن وفلسطين والعراق وتركيا”.

وأضاف العربيد: “من المعروف علمياً أن 95% من النيازك التي تخترق الغلاف الجوي للأرض تتفتت قبل وصولها إلى السطح بسبب شدة الاحتكاك التي يتعرض لها النيزك مع الغلاف الجوي، حيث يتحول إلى غبار أو صخور صغيرة، بحسب العربيد”.

وتابع أن “تمييز التركيب الكيميائي للنيزك من خلال تحليل اللون الساطع الناتج عنه إثر التفاعل الكيميائي الحاصل عند الاحتكاك. على سبيل المثال، يشير الوميض الأزرق أو الأخضر الساطع إلى احتراق عنصر المغنيسيوم”.

وقال: “عندما يتبخر سطح النيزك، ينشئ طبقة رقيقة من الغاز تحيط بالجسم وتعمل كدرع ضد الحرارة الشديدة، هذه العملية، التي تسمى التبخر الحراري، تتسبب في فقدان النيزك لكتلته بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى انكساره إلى قطع أصغر”.

وقال العربيد: “تولد عملية التبخر الحراري أيضاً خطاً ساطعاً في السماء، يمكن رؤيته من الأرض ويعرف باسم النيزك أو الشهاب، في معظم الأحيان، تتفتت بقايا النيزك تماماً في الغلاف الجوي قبل وصولها إلى سطح الأرض، ولكن في بعض الأحيان، يمكن للأجزاء الأكبر البقاء والوصول إلى الأرض كنيزك”.

وقال: “تؤثر تركيبة النيزك أيضاً على كيفية تفتته، حيث تحتوي بعض النيازك على أنواع مختلفة من المعادن، مما يؤثر على قوتها وضعفها، وبالتالي على كيفية تفاعلها مع الحرارة والضغط أثناء دخول الغلاف الجوي”.

ما هو أقدم نيزك ضرب الأرض بالعالم؟

اكتشف العلماء في أستراليا العام الفائت شظايا صخرية عمرها 3.48 مليارات عام قد تكون أول دليل على اصطدام نيزك بالأرض.

وكان أقدم دليل على تأثيرات النيازك هو 3.47 مليار سنة من الكريات، والتي عثر عليها في “كراتون بيلبارا”، وشظايا عمرها 3.45 مليار سنة وجدت في “كراتون كابفال”، في جنوب إفريقيا.

ما هو أكبر نيزك سقط على الأرض؟

إن أكبر نيزك سقط على سطح الأرض هو نيزك “هيبا”، والذي سقط في ناميبيا عام 1920، يبلغ وزنه الإجمالي حوالي 60 طناً.

كيف يتشكل النيزك؟

يتشكل النيزك من مصادر مختلفة في الفضاء الخارجي، وقد يكون بقايا من تشكل النظام الشمسي، أو قطعاً من كواكب أو أجرام سماوية أخرى تحطمت في الماضي، ولكن معظمها يأتي من حزام الكويكبات، وهو منطقة من الفضاء بين المريخ والمشتريـ ويتكون حزام الكويكبات من ملايين الأجسام الصغيرة، بما في ذلك الكويكبات والحطام، وعندما يصطدم كويكب بآخر، يمكن أن يكسر قطعاً من الصخور التي تتناثر في الفضاء، وقد تدخل بعض هذه الصخور الغلاف الجوي للأرض.

لماذا تتفتت النيازك عند دخولها إلى الغلاف الجوي؟

تتفتت النيازك عند دخولها الغلاف الجوي للأرض بسبب عملية تسمى التبخر الحراري، فعندما يدخل جسم صلب مثل النيزك الغلاف الجوي الأرضي بسرعات عالية، يتعرض لكمية هائلة من الحرارة بسبب المقاومة الهوائية، والتي يمكن أن تسبب انصهار أو تبخر سطح الأجسام، وقد تصل درجة الحرارة عند احتكاك النيازك بالجزيئات الموجودة في الفضاء إلى ما يعادل 1200 -2200 درجة مئوية.

ما احتمالية أن يصيب النيزك شخصاً؟

نظراً لأن النيازك يمكن أن تكون صغيرة جداً في الحجم، ولا يوجد سوى 5% من النيازك التي تصل إلى الأرض، فإن احتمالات اصطدامنا بأحد النيازك منخفضة للغاية، ووفقا لبيانات “لوتولاند”، يُقدر أن احتمال اصطدام نيزك بشخص ما هي 1 من كل 840.000.000 احتمال.

هل النيازك يمكن أن تنهي البشرية؟

من أبرز الأمور التي يخشاها العلماء، هو أن يصطدم كويكب عملاق بالأرض ويدمرها، وعلى الرغم من أن “ناسا” تقول إنها تجرى مسح للسماء باستمرار واحتمالية حدوث هذا الأمر بسيطة للغاية، يبقى الاحتمال قائم وممكن حدوثه، لذلك تسعى الوكالة للعمل على مركبة فضائية يمكنها تغير اتجاه الكويكبات التي تدخل في مسار تصادمي مع الأرض بالمستقبلـ وتشير التقديرات إلى أن 5% فقط من النيازك تصل إلى سطح الأرض، وعادة ما تتراوح أحجامها من الحصاة إلى الأحجار الكبيرة.

في سياق متصل، قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي، “إن شهب البرشاويات Perseids سوف تزين سماء الاردن والمنطقة العربية الاثنين/الثلاثاء 12 – 13 اغسطس 2024″.

وأوضح أن “زخات هذه الشهب هي نتيجة بقايا مذنب سوفت-تيوتل والذي يدور حول الشمس مرة كل 135 سنة وتحدث عندما يتقاطع مدار الأرض مع بقايا ومخلفات المذنب، حيث تتفاعل مع مكونات الغلاف الجوي وتحدث تأينا في جزيئاته”.

وبين أن “معدل ذروة شهب البرشاويات في الساعة ZHR وهي عدد الشهب المتوقع رؤيتها من مراقب واحد في الساعة في ذروة النشاط إذا كان مركز الاشعاع في أعلى ارتفاع في السماء “سمت الرأس”، حيث تساوي حوالي 100 شهاب في الساعة حسب الظروف المعيارية”.

يذكر أن زخات الشهب والكرات النارية، سبب تسميتها بشهب البرشاويات نسبة إلى كوكبة برشاوس “حامل رأس الغول” لأن مركز الإشعاع الشهابي يظهر وكأنه خارج من هذه الكوكبة، وتكون بأحجام مختلفة من حبيبات الرمل (بحجم حبة العدس حتى حجم حبة الفاصوليا)، واذا كانت مثل حبة الفاصوليا فتظهر على شكل كرة نارية ممتدة وبألوان زاهية وخلابة، وتمتد إلى ثوان عديدة، وتدخل هذه الحبيبات الغلاف الجوي بسرعة أكثر من 60 كيلومترا في الثانية (216 ألف كيلومتر في الساعة)، وتتفاعل مع مكونات الغلاف الجوي وجزيئاته، و ترتفع درجة حرارة الحبيبات الى 1650 درجة مئوية، وتؤين الهواء، وتحترق على ارتفاعات متفاوتة من 70 إلى 100 كم لينتج عنها الشهاب، وزخات شهب البرشاويات تعد واحدة من أكثر زخات الشهب لمعانا واثارة في السماء، وتكون هذه الزخات مستمرة من 17 تموز إلى 24 آب 2024.