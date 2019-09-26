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نيسان تُطلق نموذجاً جديداً من «ملكة الصحراء»

عين ليبيا | آخر تحديث: 26 سبتمبر 2019 - 10:07
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عدّلت نيسان في هذه السيارة أنظمة تبريد الهواء وتوزيعه في المقصورة، وزودتها بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية. [إنترنت]
كشفت شركة نيسان مؤخراً عن نموذجها الجديد من سيارة بترول التي يعشقها الملايين حول العالم، ويطلقون عليها اسم ملكة الصحراء.

حيث جاءت بترول الجديدة بهيكل ضخم وأنيق، مزود بشبك أمامي عريض وزودت بمصابيح LED وفتحات هوائية كبيرة.

كما حصلت السيارة على قمرة واسعة مزودة بمقاعد جلدية مريحة، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصات، متصلة بنظام مولتيميديا متطور يعمل مع الأجهزة والهواتف الذكية، أسفلها شاشة أخرى بمقاس 7 بوصات للتحكم بخصائص وإعدادات السيارة.

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هذا وعدّلت نيسان في هذه السيارة أنظمة تبريد الهواء وتوزيعه في المقصورة، وزودتها بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لقياس المسافات.

وسيتم طرح بترول الجديدة بنوعين من المحركات، محرك بـ6 أسطوانات وسعة 4 لترات وعزم 275 حصاناً، ومحرك بـ8 أسطوانات وسعة 5.6 لتر وعزم 400 حصان.

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