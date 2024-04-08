نيكاراغوا تطلب من العدل الدولية أن تأمر ألمانيا بوقف تسليح إسرائيل

طلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، محذرة من أن “هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة”.

ونقلت رويترز عن ممثل نيكاراجوا كارلوس خوسيه أرجويلو جوميز، قوله للمحكمة: إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة، بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.

وقال أرجويلو جوميز “لا شك أن ألمانيا (…) كانت تدرك جيدا، وتعلم جيدا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية” في قطاع غزة.

ومن المقرر أن تقدم برلين دفوعها أمام المحكمة يوم الثلاثاء.

وتعد ألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر “طوفان الاقصى” التي نفذتها حركة حماس، وأسفرت وفقا للإحصائيات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص.

ورفع محامون في ألمانيا دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة.

ومنذ السابع من أكتوبر، قُتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتستند قضية نيكاراجوا في محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وقضت محكمة العدل في يناير الماضي، بأن اتهامات جنوب أفريقيا بانتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة هي ادعاءات منطقية وأمرت بإجراءات طارئة شملت دعوة إسرائيل إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.