«نيمار» يسجل أوّل أهدافه بعد عودته إلى «سانتوس» 

سجل البرازيلي نيمار داسيلفا أول أهدافه مع نادي سانتوس منذ عودته إلى ناديه الأم قادما من الهلال السعودي.

وافتتح نيمار التسجيل لفريقه في المباراة التي شهدت أول انتصار لسانتوس منذ عودته أيضا 3-1 ضد فريق أغوا سانتا ضمن المرحلة العاشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وجاء هدف نيمار من ركلة جزاء حصل عليها بعد أن راوغ دفاع الخصم ليتم إسقاطه في منطقة الجزاء، كما ساهم نيمار في صناعة الهدف الثاني لفريقه وحصل على تقييم عال في مجمل أحداث المباراة.

وساعد هذا الفوز سانتوس على استعادة المركز الأول في بطولة باوليستا، وتأمين أحد المقعدين في جولة المباريات الفاصلة بهدف الفوز ببطولة ولاية ساو باولو

ولم يتمكن نيمار من مساعدة سانتوس على الفوز في المباريات الثلاث السابقة حيث تعادل 1-1 مع بوتافوغو، وتعادل 0-0 مع نوفوريزونتينو، وخسر 1-2 أمام كورينثيانز مما أثار الكثير من الجدل والانتقادات له.

وعاد نيمار إلى البرازيل بعدما أنهى عقده بالتراضي مع نادي الهلال السعودي حيث تعرض معه لإصابات متكررة ما أدى إلى مشاركته في سبع مباريات فقط وتسجيله هدفا واحدا.

ابرز ما قام به الأسطورة نيمار خلال المباراة



نيمار جونيور 🆚 أغوا سانتا



سجل هدف ✅

صنع هدف ✅



التقييم 9.1 رجل المباراة 😍🔥🔥🔥🔥 https://t.co/MgShEubyAn pic.twitter.com/d1Dv8KVFWQ — Team Neymar (@TeamNey10) February 17, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 للـتاريخ!



نيمار جونيور يسجل أول هدف له مع سانتوس بعد العودة



الهدف من ضربة جزاء تسبب بها نيمار نفسه 😱❤️‍🔥

pic.twitter.com/d43n4duJOI — عمرو (@bt3) February 16, 2025