زلزال قويّ يضرب نيوزيلندا.. تحذيرات من حودث «تسونامي»

ضرب زلزال عنيف، الثلاثاء، بقوة 6.8 درجة في المحيط قبالة سواحل الجزيرة الجنوبية الرئيسية لنيوزيلندا.

وذكر موقع “جيونت” الحكومي النيوزلندي لرصد الزلازل أن “الهزة وقعت على بعد 155 كيلومترا شمال غرب جزر سنيرز في الساعة 14,43 بالتوقيت المحلي، وتم تسجيل الزلزال على عمق 12 كيلومترا، حسب آخر تقييم”.

من جانبها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية “إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد حوالى 100 كيلومتر من الجزيرة الجنوبية”.

وحسب “جيونت”، “فإن أكثر من 4700 شخص شعروا بالهزة الأرضية، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن سقوط بعض الأغراض وتأرجح المباني جراء الزلزال”.

ووفق المعلومات، “لم ترصد وكالة الطوارئ الوطنية النيوزيلندية (NEMA) خطر حدوث تسونامي يهدد اليابسة، لكنها حذرت من أن المناطق الساحلية ستشهد “تيارات قوية وغير معتادة وارتفاعات (لمستوى المياه) غير متوقعة” عند الشاطئ، مما قد يتسبب في إصابات وغرق أشخاص، مع خطر خاص يهدد السباحين وراكبي الأمواج والصيادين وأي شخص داخل الماء أو بالقرب من الشاطئ”.

هذا “وتقع نيوزيلندا على ما يسمى “حلقة النار” في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن قوس من البراكين والخنادق المحيطية يبلغ طوله 40 ألف كيلومتر ويحيط بجزء كبير من المحيط الهادئ”.